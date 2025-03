Barry Wilmore e Sunita Williams rimasti in orbita dallo scorso giugno. Partenza non prima del 19 marzo

E' arrivata alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) la missione di SpaceX per riportare sulla Terra gli astronauti della Nasa, Barry Wilmore e Sunita Williams, rimasti in orbita dallo scorso giugno. La caspula Crew Dragon, della società spaziale di Elon Musk, è stata lanciata dal Kennedy Space Center in Florida venerdì sera, con a bordo le astronaute americane Anne McClain e Nichole Ayers, il giapponese Takuya Onishi e il russo Kirill Peskov. La Nasa ha detto che la capsula partirà dall'Iss non prima del 19 marzo.

La missione di Space X ha assunto un connotato politico quando Donald Trump ha detto di aver chiesto a Musk di andare a riprendere "i due coraggiosi astronauti che sono stati praticamente abbandonati nello spazio dall'amministrazione Biden". Williams e Wilmore sono arrivati a bordo dell'Iss all'inizio di giugno con il primo lancio con astronauti della Starliner, navicella spazione della Boeing. Dovevano rimanere solo una settimana, ma diversi problemi tecnici con la navicella ha impedito il loro rientro.