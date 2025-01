Due persone, tra cui un bambino di due anni, sono state uccise e due ferite in modo grave in un attacco con coltello avvenuto in un parco della città di Aschaffenburg, in Baviera. Subito arrestato il presunto aggressore, un 28enne di origine afgana, che secondo alcune indiscrezioni pare fosse stato in cura per problemi psichici.

L'attacco - l'ultimo di una lunga serie condotti con modalità simili in Germania, oltre a quello del 20 dicembre scorso contro il mercatino di Natale a Magdeburgo con un'auto lanciata sulla folla - è avvenuto alle 11.45 e ha preso di mira i bambini un gruppo di bambini di un asilo che si trovavano nel parco della città situata a circa 36 chilometri a sudest di Francoforte.

La ministra dell'Interno Nancy Faeser si è detta "profondamente scioccata" per l'accaduto, quando manca un mese alle elezioni anticipate in Germania, e ha assicurato che "le indagini chiariranno le motivazioni di questo terribile atto di violenza".

Il traffico ferroviario alla stazione sud è stato bloccato perché il sospettato avrebbe tentato di fuggire attraversando i binari. Il parco Schöntal, che si estende su nove ettari, è stato delimitato su un'ampia area.