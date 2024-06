Donald Trump ha "fatto sesso con una pornostar mentre la moglie era incinta". Joe Biden picchia duro sul 'curriculum morale' di Donald Trump nel confronto tv che il presidente e l'ex presidente degli Stati Uniti hanno affrontato sulla Cnn in vista delle elezioni 2024.

Biden just called out Trump for "his crimes, the billions he owes in legal penalties, for molesting a woman, for having sex with a porn star while his wife is pregnant" and all Trump could do was shake his head yes



