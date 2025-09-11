circle x black
Bolsonaro condannato per tentato golpe da Corte Suprema

Passo storico della giustizia brasiliana: per la prima volta un ex presidente e alti ufficiali militari sono stati condannati per un tentativo di colpo di Stato

Jair Messias Bolsonaro - (Afp)
11 settembre 2025 | 21.24
Redazione Adnkronos
Passo storico della giustizia brasiliana: per la prima volta un ex presidente e alti ufficiali militari sono stati condannati per un tentativo di colpo di Stato. Jair Messias Bolsonaro, 70 anni, è stato riconosciuto colpevole dalla Corte Suprema di Brasilia per aver guidato una cospirazione golpista contro Luiz Inácio Lula da Silva dopo la sconfitta elettorale del 2022. Lo riporta El Pais. La corte, raggiungendo la maggioranza con tre voti su cinque, lo ha condannato per cinque reati, tra cui tentato golpe, attentato allo Stato di diritto e appartenenza a un’organizzazione criminale. Insieme a lui, sono stati condannati tre generali, un ammiraglio, un tenente colonnello e due civili.

La giudice Carmen Lúcia Antunes Rocha, il voto decisivo, ha affermato che "un gruppo composto da figure chiave del governo e guidato da Jair Bolsonaro ha portato avanti un piano progressivo di attacco alle istituzioni democratiche con l’obiettivo di minare l’alternanza di potere".

Il giudice istruttore Alexandre de Moraes ha ricordato che l’8 gennaio 2023 "non fu una passeggiata domenicale né un atto spontaneo, ma un tentativo di golpe da parte di un’organizzazione criminale". Le pene definitive saranno stabilite domani, mentre il processo resta al centro di forti polemiche, con un voto contrario del giudice Luiz Fux che ha chiesto l’assoluzione per mancanza di prove.

