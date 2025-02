Tre settimane dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha revocato la pausa sulla fornitura di bombe da 2.000 libbre (circa 900 kg) a Israele, Tel Aviv ha annunciato che dagli Usa sono arrivate le Mk-84.

L'amministrazione Biden aveva imposto una pausa sulla fornitura di queste bombe per il timore che potessero avere un impatto sulla popolazione civile di Gaza. Tuttavia, il carico di bombe pesanti dagli Stati Uniti è arrivato nel porto israeliano di Ashdod. Le navi che trasportavano queste munizioni hanno raggiunto il Paese, dopodiché sono state trasportate in enormi camion alle basi aeree militari si legge su theweek.in.

Israele aveva avallato l'acquisto delle bombe, ma il pagamento era stato sospeso. La pratica è stata sbloccata con l'arrivo di Trmp alla Casa Bianca a gennaio.

Le Mk-84 fanno parte delle 76.000 tonnellate di equipaggiamento militare che Israele ha acquistato dagli Stati Uniti. Le armi sono arrivate in Israele attraverso 678 voli e 129 spedizioni via mare.

Cos'è un MK-84

Questa bomba pesante da 900 kg viene utilizzata dall'aeronautica militare statunitense per distruggere obiettivi 'soft' e protetti come edifici, cantieri ferroviari e linee di comunicazione. Si tratta di una bomba a frammentazione utilizzata già durante la guerra del Vietnam. Il 40% del peso della bomba è costituito da una miscela di esplosivo ad alto potenziale, mentre il resto è costituito dal suo involucro di acciaio.

Quando viene fatta esplodere, l'involucro d'acciaio della Mk-84 si frantuma in frammenti affilatissimi che dilaniano i corpi e devastano veicoli non corazzati. I piloti che hanno utilizzato queste bombe in Iraq le hanno soprannominate 'Hammer' (martello) per la loro potenza distruttiva e il loro raggio d'azione.

Queste bombe sono state responsabili di alcuni degli attacchi più duri su Gaza. Oltre il 90% delle munizioni sganciate a Gaza durante le prime due settimane erano bombe a guida satellitare da 1.000-2.000 libbre.

L'ex presidente Joe Biden aveva congelato le spedizioni di Mk-84 a Israele perché gli Stati Uniti temevano gli effetti devastanti che avrebbero avuto sulla popolazione se Israele avesse invaso la città di Rafah, a sud di Gaza, dove si concentrava la popolazione dei rifugiati. "I civili sono stati uccisi a Gaza a causa di queste bombe", ha detto Biden.