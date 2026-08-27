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Paura in Francia, cabina funivia urta una gru a Alpe d'Huez: 23 feriti

L'incidente è avvenuto ieri mattina a circa 2.300 metri di altitudine. Il sindaco: "Le persone sono scivolate fuori, pensavano di morire"

Funivia in Francia - immagine di repertorio - (Ipa)
Funivia in Francia - immagine di repertorio - (Ipa)
27 agosto 2026 | 09.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Almeno 23 persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera grave, quando la cabina di una funivia ha urtato una gru nella località turistica francese dell'Alpe d'Huez.

L'incidente è avvenuto ieri mattina a circa 2.300 metri di altitudine. "Nella cabina si trovavano una cinquantina di persone", ha riferito all'Afp il sindaco dell'Alpe d'Huez, Jean-Yves Noyrey. Le funivie sono progettate per stabilizzarsi in caso di frenata improvvisa, ma "nell'impatto con la gru, la cabina si è inclinata e le persone all'interno sono scivolate", ha spiegato il sindaco, precisando che l'operatore è riuscito a riportare in piano la cabina azionando l'impianto in retromarcia.

"La cabina si è inclinata e le persone a bordo sono scivolate fuori. Pensavano di morire, ma il conducente ha reagito bene facendo retromarcia per raddrizzare la cabina", ha precisato il primo cittadino, come riporta il quotidiano La Provence.

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incidente funivia gru feriti Alpe d'Huez
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