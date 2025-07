L'ondata di caldo record attanaglia l'Europa. E si registrano vittime in Francia e Spagna. Una bambina americana di 10 anni è morta oggi per un infarto nel cortile della Reggia i Versailles, dove era in visita assieme alla sua famiglia. Ne dà notizia Le Parisien. La piccola, originaria della Virginia, soffriva di problemi di salute ed era in cura. E' stata dichiarata morta dopo che i medici del servizio di rianimazione di Versailles hanno tentato inutilmente di praticarle un massaggio cardiaco.

Si prevede che venga aperta un'indagine per determinare la causa precisa del decesso. Secondo le prime prove raccolte sul posto, il caldo estremo registrato oggi pomeriggio potrebbe essere stato un fattore aggravante della malattia della bambina. Tuttavia, sembra essere escluso come causa principale.

In precedenza la ministra francese della Transizione ecologica, Agnès Pannier-Runacher, aveva riferito che due persone sono morte nel Paese. Nella sola giornata di ieri inoltre, 900 persone hanno contattato il numero verde istituito dal governo per i problemi legati alle alte temperature.

La Francia ha registrato il secondo mese di giugno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1900, ha annunciato il Ministero per la Transizione Ecologica del Paese. "Giugno 2025 è diventato il secondo giugno più caldo da quando sono iniziate le rilevazioni nel 1900, dopo giugno 2003", ha dichiarato la Ministra francese per la Transizione Ecologica, Agnes Pannier-Runacher.

Quattro morti in Spagna

In Spagna sono quattro le persone hanno perso la vita. Le autorità sanitarie della regione sud-occidentale dell'Estremadura hanno dichiarato che un uomo di 67 anni è morto a causa delle alte temperature nella zona di Plasencia.

A causa di un incendio che si è divampato a tempo di record nella provincia catalana di Lleida, nel Nord-est del Paese, hanno perso la vita un agricoltore di 32 anni e un operaio di 45. Bruciati 6.500 ettari di terreno e a 18mila persone è stato ordinato di rimanere a casa. Nella provincia catalana di Tarragona è invece morto un bambino a causa di un colpo di calore, dopo essere stato lasciato all'interno di un'auto.

La Spagna ha registrato il giugno più caldo di sempre, con una temperatura media di 23,6 °C, 0,8 °C in più rispetto al precedente record del 2017. Lo ha reso noto l'agenzia meteorologica Aemet, aggiungendo su X che "il giugno 2025 ha infranto ogni record ed è stato estremamente caldo", sottolineando che la temperatura media del mese ha persino superato le temperature medie normali registrate a luglio e agosto.

Il Germania il giorno più caldo

La Germania potrebbe affrontare oggi il giorno più caldo dell'anno, con temperature fino a 40 gradi , secondo le previsioni del Servizio meteorologico tedesco (DWD). In alcune zone sono state emesse allerte per il caldo estremo. Ieri è stata registrata la temperatura più alta dell'anno: 37,8 gradi Celsius a Kitzingen, in Baviera, secondo le misurazioni preliminari, ha dichiarato un portavoce del DWD.

Oggi in gran parte del Paese le temperature saranno comprese tra i 34 e i 38 gradi Celsius, e saranno ancora più elevate al sud. "È possibile che localmente si raggiungano i 40 gradi", ha affermato il portavoce. A causa delle alte temperature, aumenta anche il rischio di incendi boschivi. Il record di caldo storico per la Germania è stato registrato il 25 luglio 2019, con 41,2 gradi Celsius Toenisvorst e Duisburg-Baerl, entrambe nel NordReno Vestfalia.

Oltre al caldo record, il Paese si prepara ad affrontare i primi temporali, alcuni dei quali potrebbero essere violenti. Nel pomeriggio, si prevede che i temporali con venti di burrasca diventeranno più frequenti nel nord-ovest e in alcune zone del nord.