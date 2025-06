In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi dovrebbero condurre ricerche per tre giorni

La polizia tedesca condurrà questa settimana nuove ricerche in Portogallo in merito alla scomparsa di Madeleine McCann, avvenuta nel 2007 a Praia da Luz, nell'Algarve. In coordinamento con le forze dell'ordine portoghesi, gli agenti tedeschi dovrebbero condurre ricerche per tre giorni. "Saranno solo perquisizioni a terra. L'obiettivo principale è cercare qualsiasi traccia del corpo di Madeleine", ha detto una fonte portoghese citata dal Sun.

"Siamo a conoscenza delle perquisizioni che verranno effettuate dalla polizia federale tedesca in Portogallo nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Madeleine McCann. La polizia metropolitana non è presente alle ricerche. Sosterremo i nostri colleghi internazionali ove necessario", ha detto un portavoce della polizia britannica.