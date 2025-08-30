circle x black
Dazi Trump, Corte d'appello Usa: "Sono in gran parte illegali"

Le misure restano comunque in vigore fino al 14 ottobre per consentire il ricorso. Il presidente Usa: "Se fosse confermata, questa decisione distruggerebbe letteralmente il Paese”

Donald Trump - (Fotogramma/Ipa)
30 agosto 2025 | 07.42
Redazione Adnkronos
La maggior parte dei dazi globali imposti da Donald Trump sono stati dichiarati illegali da una Corte d'appello federale, secondo la quale il presidente Usa ha oltrepassato la sua autorità imponendoli.

La sentenza non avrà effetto fino al 14 ottobre, per dare all'amministrazione il tempo di chiedere alla Corte Suprema di occuparsi del caso si legge sulla Bbc. "Trump ricorrerà quasi certamente in appello", ha riferito la CNBC.

Con una decisione presa con 7 voti contro 4, la Corte d'appello federale ha respinto l'argomentazione di Trump secondo cui i dazi erano consentiti in base a una legge sui poteri economici di emergenza, definendoli “non validi in quanto contrari alla legge”.

La reazione di Trump

"Tutti i dazi sono ancora in vigore!", ha scritto su Truth Trump criticando allo stesso tempo la Corte d'appello e la sua sentenza: “Se fosse confermata, questa decisione distruggerebbe letteralmente gli Stati Uniti d'America”. “Oggi una corte d'appello altamente partigiana ha erroneamente affermato che i nostri dazi dovrebbero essere aboliti, ma sanno bene che alla fine saranno gli Stati Uniti d'America a vincere”, ha scritto. “Se questi dazi venissero aboliti, sarebbe un disastro totale per il Paese. Ci renderebbe finanziariamente deboli, mentre dobbiamo essere forti”.

Il tycoon aveva giustificato i dazi in base all'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), che conferisce al presidente il potere di agire contro minacce “insolite e straordinarie”. Trump ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sul commercio, sostenendo che uno squilibrio commerciale è dannoso per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. Ma la corte ha stabilito che l'imposizione di dazi non rientra nei poteri del presidente e che la fissazione delle imposte è “un potere fondamentale del Congresso”.

