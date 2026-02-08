circle x black
Cerca nel sito
 

Elezione in Giappone, partito premier Takaichi verso maggioranza: le proiezioni

Il voto per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giapponese. Affluenza in calo

Sanae Takaichi - (Ipa)
Sanae Takaichi - (Ipa)
08 febbraio 2026 | 12.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Giappone al voto oggi domenica 8 febbraio per rinnovare anticipatamente la Camera bassa della Dieta giapponese. Il partito Ldp della premier Sanae Takaichi si avvia a riconquistare la maggioranza nelle elezioni, secondo le proiezioni dei media a chiusura dei seggi. Il Partito Liberal Democratico (LDP) dovrebbe aver conquistato tra i 274 e i 328 seggi nella Camera composta da 465 membri, in aumento rispetto agli attuali 198, secondo quanto riportato dall'emittente nazionale NHK.

Secondo le proiezioni della NHK, il blocco di governo, Ldp insieme al suo partner di coalizione, il Partito dell'Innovazione Giapponese (JIP), dovrebbe ottenere tra i 302 e i 366 seggi. Con oltre 310 seggi otterrebbe la maggioranza dei due terzi per la prima volta dalle elezioni del 2017 sotto la guida dell'ex premier Shinzo Abe, recentemente scomparso.

Affluenza in calo

Affluenza è stata in calo. Alle 14 locali, la partecipazione al voto era del 16,05%, con un calo di 3,07 punti rispetto alle ultime elezioni della Camera bassa nel 2024.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
giappone giappone elezioni giappone elezioni anticipate giappone elezioni premier takaichi
Vedi anche
Milano Cortina 2026, è il giorno della libera femminile: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, cartelli pro Pal e fumogeni su binari ferrovia vicino al Villaggio olimpico - Video
Trump, la difesa: "Obama scimmia nel video? Non ho visto"
Milano Cortina, oggi discesa libera con Paris e Franzoni: videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Mattarella sul tram con Valentino Rossi: la sorpresa alle Olimpiadi - Video
Milano-Cortina, bandiera Usa issata in prefettura: per Vance corteo di oltre 20 auto - Video
Milano-Cortina, fiamma olimpica contestata dagli studenti della Statale
News to go
Spagna, social vietati ai minori di 16 anni
L'agente aggredito al corteo per Askatasuna: "Amareggiato, ma sto bene" - Video
Fontana di Trevi a pagamento, 2 euro per i turisti: le testimonianze
Askatasuna, al corteo di Torino incappucciati coperti anche da ombrelli - Video
News to go
Turismo, bonus straordinari e notturni 2026: come ottenerlo


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza