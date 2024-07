"Il presidente Biden dovrebbe ritirarsi". L'argine è saltato: dal partito democratico, arriva il primo esplicito e diretto messaggio a Joe Biden. Lo invia il deputato Lloyd Doggett, del Texas, che esce allo scoperto e chiede formalmente il passo indietro. Il presidente, protagonista di un clamoroso flop nel dibattito televisivo contro Donald Trump, deve ritirare la propria candidatura alle elezioni 2024.

"Rappresento il cuore di un distretto congressuale un tempo rappresentato da Lyndon Johnson. In circostanze molto diverse, Johnson ha preso la dolorosa decisione di ritirarsi. Il presidente Biden dovrebbe fare lo stesso", ha affermato Doggett in una dichiarazione che squarcia il velo di dichiarazioni anonime e rumors.

La nota di Doggett può far detonare un quadro che la Cnn descrive in fibrillazione. "C'è un gruppo sempre più ampio, tra i democratici alla Camera, preoccupati per la candidatura del presidente", le parole di un altro deputato, stavolta anonimo. "Siamo preoccupati profondamente per la sua parabola e per la sua capacità di vincere. Vogliamo lasciargli lo spazio per decidere ma ci faremo sentire in maniera più evidente se non deciderà" di farsi da parte.

La Casa Bianca, che attraverso le parole di una portavoce ha derubricato il flop ad una "brutta serata", starebbe lavorando ad un vertice tra il presidente e i governatori democratici, che intendono manifestare direttamente le proprie perplessità.

La Cnn ha avuto contatti con decine di funzionari e esponenti dem, oltre che con finanziatori e storici sostentori di Biden. Secondo molti di loro, Biden dovrebbe uscire di scena e dovrebbe annunciare il passo indietro questa settimana. Il pressing finora è stato congelato, nell'attesa di una decisione autonoma del presidente.

Biden, però, non è intenzionato a gettare la spugna: il presidente, che può contare sul sostegno incondizionato della famiglia, nel weekend sarà in alcuni stati chiave in vista delle elezioni. Nella giornata di venerdì, inoltre, dovrebbe andare in onda l'intervista con George Stephanopoulos, anchorman della Abc.