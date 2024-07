Il presidente americano in un comizio a Detroit: "Quattordici milioni di democratici come voi hanno votato per me alle primarie"

Joe Biden non indietreggia. "Correrò e vinceremo", dice il presidente americano in un comizio a Detroit. "Quattordici milioni di democratici come voi hanno votato per me alle primarie - arringa Biden i suoi sostenitori - Siete stati voi a fare di me il candidato, nessun altro. Non la stampa, non gli opinionisti, non gli addetti ai lavori, non i donatori. Voi, gli elettori. Avete deciso voi, nessun altro, e io non vado da nessuna parte. Correrò e vinceremo".