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Esplosioni sull'isola di Kharg, Vance: "Colpiti obiettivi militari"

Secondo media Usa sono più di 50 gli obiettivi colpiti

Isola di Kharg
Isola di Kharg
07 aprile 2026 | 15.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Diverse esplosioni" sulla strategica isola iraniana di Kharg. A riferirne è stata l'agenzia iraniana Mehr in una notizia rilanciata dalla Cnn. Anche una fonte americana, citata dal giornalista di Axios Barak Ravid, ha riferito di raid sull'isola, principale hub iraniano per l'esportazione del petrolio.

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Il piano degli Stati Uniti era di colpire "alcuni obiettivi militari" nell'isola di Kharg, e "credo che lo abbiamo fatto", ha affermato il vicepresidente Usa JD Vance nel corso di una conferenza stampa a Budapest, rispondendo a una domanda sulle azioni degli Stati Uniti in Iran. "La scadenza del presidente è stata rispettata da noi e da tutti gli altri. E ha detto molto chiaramente: non colpiremo obiettivi energetici e infrastrutturali finché gli iraniani non faranno una proposta che possiamo sostenere o non faranno alcuna proposta. Ma ha dato loro tempo fino a martedì alle 20. Quindi non credo che le notizie sull'isola di Kharg rappresentino un cambiamento di strategia o rappresentino alcun cambiamento da parte del presidente", ha aggiunto Vance.

Secondo un ufficiale Usa citato dal Wall Street Journal gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore più di 50 obiettivi sull'isola di Kharg. Due fonti del giornale hanno ripetuto che non sono state prese di mira infrastrutture petrolifere, ma solo "obiettivi militari". Versione identica a quella fornita da Vance e da un funzionario della Casa Bianca citato dal New York Times.

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