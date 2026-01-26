circle x black
Filippine, affonda traghetto nel sud: 18 morti e 24 dispersi

Sono 317 le persone tratte in salvo. Il traghetto lungo 44 metri è affondato circa cinque chilometri a est dell'isola di Baluk-Baluk

26 gennaio 2026 | 11.00
Redazione Adnkronos
E' di almeno 18 morti e 24 dispersi il bilancio di un traghetto, affondato nel sud delle Filippine, con 350 persone a bordo. Lo ha riferito la guardia costiera spiegando che il traghetto aveva diramato un segnale di soccorso dopo che era partito da quattro ore dal porto di Zamboanga City, sulla punta sud-occidentale di Mindanao. Sono 317 le persone tratte in salvo. Il traghetto lungo 44 metri è affondato circa cinque chilometri a est dell'isola di Baluk-Baluk, parte della catena di isole della provincia di Basilan al largo della penisola di Zamboanga.

La nave a tre piani è affondata lungo la stessa rotta in cui sono morte 31 persone nel 2023 a seguito di un incendio a bordo del traghetto Lady Mary Joy 3. Entrambe le navi erano di proprietà della compagnia locale Aleson Shipping Lines.

