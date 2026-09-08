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Iran, media: ancora missile Usa vicino all'isola di Kharg, colpita petroliera di Teheran

Il capo di stato maggiore delle Forze armate iraniane: "Qualsiasi attacco alle nostre petroliere comporterà l'attacco alle basi statunitensi nella regione"

Isola di Kharg - Google Earth
Isola di Kharg - Google Earth
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08 settembre 2026 | 22.10
Redazione Adnkronos
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I media iraniani hanno riferito che un missile statunitense ha colpito una petroliera al largo delle coste dell'isola di Kharg, aggiungendo che non ci sono state vittime. "Una piccola petroliera iraniana è stata colpita da un attacco missilistico da parte dell'esercito terrorista americano a quattro miglia dall'isola di Kharg. La petroliera è stata colpita da un proiettile delle forze americane nell'area dell'ancoraggio dell'isola di Kharg", ha dichiarato l'agenzia di stampa Tasnim.

Prima della notizia dell'attacco, il capo di stato maggiore delle Forze armate iraniane, Ali Abdollahi, ha avvertito che Teheran avrebbe attaccato le basi statunitensi nella regione se le petroliere iraniane fossero state colpite. "L'esercito aggressore statunitense ha intimato l'evacuazione alle petroliere iraniane per poi colpirle, quindi annuncio che qualsiasi attacco alle petroliere iraniane comporterà l'attacco alle basi statunitensi nella regione da parte delle forze armate della Repubblica Islamica dell'Iran", ha detto Abdollahi, secondo la tv di Stato.

I media locali hanno inoltre reso noto che due esplosioni sono state udite nella città portuale di Jask, nel sud dell'Iran, vicino allo Stretto di Hormuz. "Intorno alle 21:45 di questa sera, delle esplosioni sono state udite nella città di Jask", ha riportato l'agenzia di stampa Fars, aggiungendo che l'esplosione è "avvenuta in due fasi, a breve distanza l'una dall'altra".

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