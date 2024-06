Nuovo tentativo oggi, 5 giugno 2024, di rilanciare i negoziati di tregua a Gaza. Una delegazione egiziana incontrerà le controparti del Qatar e degli Stati Uniti a Doha per arrivare a un accordo sul cessate il fuoco nella Striscia.

Secondo gli Usa, ''Israele ha accettato la proposta" elaborata dall'Amministrazione Biden e ora ''la palla è nel campo di Hamas'', da parte del quale gli Stati Uniti stanno ancora aspettando una risposta. ''Stiamo aspettando una risposta da Hamas'', ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan ai giornalisti, aggiungendo che "Hamas potrebbe decidere che sia semplicemente meglio lasciare che la guerra, la sofferenza e la violenza continuino".

Sullivan ha sottolineato che ''questo non sarebbe del tutto inusuale per un gruppo terroristico feroce e brutale, ma ciò che speriamo è che alla fine riescano a vedere che il modo migliore per porre fine a questa guerra, permettere il ritorno di tutti gli ostaggi e ottenere un'ondata di assistenza umanitaria, è accettare questa proposta''. Ma ora ''l'onere ricade su Hamas e rimarrà su Hamas finché non avremo una risposta formale da loro''.

Esplode ordigno in base Idf, 9 soldati feriti di cui due gravi

Un ordigno è esploso in una base militare delle Forze di difesa israeliana (Idf) nel sud di Israele causando il ferimento di nove soldati, di cui due in modo grave. Lo riferisce l'esercito spiegando che tutti i soldati sono stati portati negli ospedali per le cure. L'Idf sta indagando sull'esplosione, spiega il Times of Israel.