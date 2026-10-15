Il presidente francese promette nuovi aiuti. Zelensky ringrazia: "Apprezziamo il fatto che la Francia stia facendo tutto il possibile per individuare soluzioni in risposta all’escalation russa"

L’Ucraina ha esaurito i missili per il sistema di difesa aerea Usa Patriot, diventando così più vulnerabile agli attacchi russi con missili balistici. E' quanto riferisce la 'Cnn' che cita una fonte a conoscenza della situazione. Una notizia che arriva in un momento in cui lo scontro tra Trump e Zelensky si fa sempre più aspro. Negli ultimi giorni, la Casa Bianca ha concluso un accordo per importare diesel russo e ha aumentato le pressioni sull’Ucraina affinché interrompa gli attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe. Zelensky ha dichiarato di sentirsi tradito dall'intesa raggiunta da Trump con Putin e ha successivamente annunciato che l’Ucraina continuerà a colpire le raffinerie russe.

Da mesi, sottolinea la 'Cnn', Zelensky avverte ripetutamente che l’Ucraina sta esaurendo i missili intercettori statunitensi per i sistemi Patriot, tra le poche armi difensive in grado di abbattere un missile balistico. Una fonte ha affermato alla Cnn che "quasi tutti i missili balistici dell’ultimo attacco non sono stati intercettati a causa di sistemi specializzati nella difesa".

Macron: "L'Ucraina avrà tutti i mezzi necessari per difendersi"

A margine dell'incontro con Zelensky Macron ha ribadito in un post su 'X' la ferma determinazione della Francia e dei suoi alleati a rimanere al fianco del popolo ucraino. Di fronte a una Russia che sceglie di intensificare il conflitto, Macron ha sottolineato come sia fondamentale fornire collettivamente all'Ucraina tutti i mezzi necessari per difendersi e per proteggere le infrastrutture e la popolazione civile.

Oltre al supporto materiale e difensivo, la Francia ha confermato il proprio impegno nella ricerca di una pace solida e duratura, assicurando che continuerà ad assumersi pienamente le proprie responsabilità nello scenario internazionale.

Zelensky denuncia l'escalation russa sulle infrastrutture

Intanto Zelensky ha espresso in un post su X una ferma condanna nei confronti delle ultime azioni militari di Mosca: "La Russia ha ignorato in modo plateale la proposta del presidente americano di una tregua nel settore energetico. Ora sta approfittando dei problemi nel funzionamento di Starlink per provocare la massima distruzione possibile a tutto ciò che garantisce la vita quotidiana". Sottolineando l'importanza del sostegno internazionale per contrastare la strategia del Cremlino, Zelensky ha aggiunto: "Apprezziamo il fatto che la Francia stia facendo tutto il possibile per individuare soluzioni in risposta all’escalation russa. Durante il nostro incontro, la Russia ha lanciato l’ennesimo vile attacco con droni contro le infrastrutture energetiche ucraine a Lutsk. In città si stanno verificando interruzioni di corrente. Purtroppo, questo tipo di terrorismo russo, sfacciato e vile, si ripete quasi sempre in questi giorni".

Per fronteggiare la crisi, i due leader hanno concordato una serie di misure operative cruciali, descritte dallo stesso presidente ucraino: "Macron e io abbiamo discusso diverse modalità per contrastare questa situazione. In particolare, nel corso di questo mese saranno forniti nuovi pacchetti di aiuti per rafforzare la nostra aviazione da combattimento. Stiamo inoltre accelerando sul sistema di difesa antimissile paneuropeo Freyjia che deve diventare operativo entro la fine dell’anno. Sono grato alla Francia: abbiamo già ottenuto tutte le licenze per la produzione di armamenti che avevano promesso all’Ucraina. È importante procedere rapidamente anche alla loro attuazione a livello operativo".