Hamas vuole garanzie scritte da parte degli Stati Uniti - Ascolta

Hamas vuole garanzie scritte da parte degli Stati Uniti per un cessate il fuoco permanente e il ritiro delle forze israeliane dalla Striscia di Gaza per firmare una tregua israeliana appoggiata dagli Stati Uniti e una proposta di accordo sugli ostaggi mentre lo Stato ebraico aveva già spiegato che non avrebbe messo fine alla guerra prima di aver raggiunto tutti i suoi obiettivi: ovvero distruggere le capacità militari e di governo di Hamas, liberare tutti gli ostaggi e garantire che Gaza non rappresenti una minaccia per Israele in futuro.