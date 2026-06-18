Per festeggiare re Carlo, a Villa Wolkonsky, residenza dell'ambasciatore britannico a Roma, nasce il nuovo premio dedicato ai legami speciali tra Regno Unito e Italia. Pensato dall’Ambasciata britannica per celebrare e riconoscere personalità che rappresentano al meglio il ruolo di ponte tra i due Paesi, il primo Uk-Italy Great Award ha visto l’assegnazione di un ulivo stilizzato in legno a una vera amante dell’Italia, Dame Helen Mirren. Nota per aver dato vita sul grande schermo a The Queen e a molti altri personaggi iconici del cinema britannico e internazionale, Helen Mirren è da molti anni un’amante dell’Italia, e della Puglia in particolare, dove spesso soggiorna da oltre vent’anni.

La consegna del premio

Il primo Uk-Italy Great Award è stato per questo consegnato da un pugliese doc, Luca Medici, in arte Checco Zalone, protagonista assoluto del cinema italiano e reduce dal film dei record Buen Camino. “Premi e riconoscimenti sono due parole che Dame Helen conosce moto bene”, ha dichiarato l’Ambasciatore Stephen Hickey. “Nella sua carriera, ne ha ricevuti moltissimi. Solo pochi giorni fa, Sua Maestà Re Carlo III le ha assegnato una delle più alte onorificenze britanniche, il “Companion of Honour.” La motivazione del premio: “Il suo legame di lunga data con l’Italia, e in special modo il profondo interesse e affetto che ha dimostrato e continua a dimostrare per la Puglia, di cui ha valorizzato con tanto calore, passione e impegno la cultura, i paesaggi e le comunità. Con il suo straordinario spessore artistico e umano, Dame Helen contribuisce a rafforzare il radicato e speciale rapporto di amicizia e vicinanza esistente tra Italia e Regno Unito”.

Helen Mirren e l'amore per il Salento

Dame Helen Mirren, che si è detta “entusiasta di ricevere il premio Uk-Italy Great dall’Ambasciata britannica”, ha commentato: “Mi sono innamorata dell’Italia 20 anni fa, e il mio amore per questo Paese non ha smesso di crescere da allora. Io e mio marito trascorriamo almeno metà dell’anno in Italia, e l’aspetto straordinario della mia esperienza è l’accoglienza della comunità di cui sono entrata a far parte, quella del Salento. Sono venuta in Italia per il sole, il mare e la bellezza, ma sono rimasta per le persone, straordinarie, gentili, generose, spiritose, intelligenti, creative, artigiane. È sempre un piacere stare con loro. Sono lusingata di poter rappresentare i legami speciali tra Regno Unito e Italia. Il mio cuore è chiaramente diviso tra l’Inghilterra e l’Italia”.