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Incendi devastano Francia e Spagna, oltre 200mila evacuati

Il primo ministro francese Lecornu: "Nel nostro Paese un livello senza precedenti"

Incendio a Cap Ferret - (Afp)
Incendio a Cap Ferret - (Afp)
25 luglio 2026 | 10.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Decine di migliaia di evacuati in Francia e Spagna per i roghi. "Gli incendi che stanno devastando il nostro Paese hanno raggiunto un livello senza precedenti", ha scritto su X il primo ministro francese Sebastian Lecornu spiegando di aver deciso di dispiegare oltre mille militari per supportare i vigili del fuoco nella gestione dell'emergenza. "Più di 141mila persone sono già state evacuate in Gironda e nelle Landes per garantirne la sicurezza", ha riferito Lecornu.

Le autorità francesi hanno ordinato l’evacuazione dei centri abitati nei pressi della città di Bordeaux, nel sud-ovest del Paese, “a titolo precauzionale”, poiché gli incendi boschivi si stavano avvicinando alla zona. Il sito web di informazioni sul traffico Bison Fute ha esortato gli automobilisti a evitare le strade del dipartimento della Gironda, dove si trova Bordeaux, per lasciare libero il passaggio ai servizi di emergenza.

In Spagna è salito a 63mila il numero delle persone che sono state evacuate a causa degli incendi che sono scoppiati nelle comunità di Madrid e Avila, in Spagna. Lo ha reso noto il ministero degli Interni spagnolo aggiungendo cinquemila persone evacuate da un campeggio situato a El Escorial.

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