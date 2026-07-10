circle x black
Cerca nel sito
 

Incendio devastante in Andalusia, i vigili del fuoco cercano di domare le fiamme - Video

10 luglio 2026 | 12.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un maxi incendio boschivo, causato probabilmente dalla caduta di un cavo elettrico, ha colpito la regione dell'Andalusia nel sud della Spagna, causando almeno 11 morti e 19 dispersi. L'incendio ha già bruciato circa 3150 ettari di terreno forestale e agricolo e ha costretto alla chiusura di strade e all'evacuazione di circa 1.400 persone. Nei video pubblicati sui social dalla Protezione civile spagnola e dai vigili del fuoco le operazioni degli oltre 400 pompieri e soldati intervenuti per cercare di contenere le fiamme.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
spagna incendio andalusia incendio spagna andalusia incendio andalusia
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza