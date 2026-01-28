circle x black
Cerca nel sito
 

Iran, attivisti: "Più di 6.200 morti accertati nelle proteste". Impiccato uomo accusato di spionaggio per Israele

L'ultimo dato pubblicato da Human Rights Activists News Agency (Hrana): ci sono 100 minori

Proteste in Iran - (Afp)
Proteste in Iran - (Afp)
28 gennaio 2026 | 10.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sono almeno 6.221 i morti confermati durante l'ondata di proteste in Iran. E' questo l'ultimo dato pubblicato da Human Rights Activists News Agency (Hrana). Tra questi, si legge sul sito web dell'organizzazione con base negli Stati Uniti, 5.858 manifestanti, 100 minori, 214 appartenenti alle forze di sicurezza e 49 persone che non erano dimostranti. L'organizzazione conferma che si continua a lavorare per verificare le circostanze di altri 17.091 decessi segnalati. Stando a Hrana, sono almeno 42.324 le persone arrestate.

Impiccato uomo accusato di spionaggio per Israele

L'Iran ha giustiziato un uomo dopo averlo riconosciuto colpevole di spionaggio per conto di Israele. Lo ha riportato l'agenzia di stampa iraniana Mizan. "Hamidreza Sabet Esmaeilipour, arrestato il 29 aprile 2025, è stato impiccato per il reato di spionaggio e cooperazione di intelligence a favore di un servizio di intelligence ostile (Mossad, ndr) attraverso il trasferimento di documenti e informazioni classificate, dopo che il verdetto è stato confermato dalla Corte Suprema e attraverso procedure legali", afferma Mizan.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
iran iran proteste iran proteste morti iran israele
Vedi anche
Mercosur, Paganini (ICE Bruxelles): "Da farmaceutica ad automotive e IGP, tutte le opportunità per l'Italia" - Video
News to go
Migranti, nel 2025 almeno 1.314 sono morti nel Mediterraneo centrale
News to go
Giornata della Memoria, ecco perché si celebra il 27 gennaio
Milano, 28enne ucciso in operazione antidroga: il videoselfie della nostra inviata
Sabrina Impacciatore: "I set americani? Se non funzioni ti mandano a casa" - Video
News to go
Polizze catastrofali, i danni del ciclone Harry riaccendono il dibattito
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza