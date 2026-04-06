Nuovo ultimatum del presidente Usa Donad Trump a Teheran. "Faccio saltare tutto il Paese per aria, sarà l'inferno se i bastardi dell'Iran non aprono il fottuto Stretto di Hormuz". Tra dichiarazioni e post su Truth, la deadline slitta però quanto pare alle 20 - ora locale di Washington - di martedì 7 aprile: così almeno lascia intendere uno dei messaggi che Trump affida ai social. Ma secondo Axios sarebbe "in corso una mediazione per una tregua di 45 giorni" secondo le ultime notizie sulla guerra di oggi, lunedì 6 aprile.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Fars, nella notte alcuni attacchi aerei statunitensi e israeliani hanno causato la morte di quattro bambine e due bambini di età inferiore ai 10 anni nella provincia di Teheran. L'agenzia ha precisato che nell'attacco contro una zona residenziale nella contea di Baharestan sono state uccise in totale 13 persone.