Iran, Tajani: "Italia ripudia guerra, ma nessuna polemica con Usa"

L'Italia "ripudia la guerra", come dice la Costituzione, ma non c'è alcuna "polemica" nei confronti degli Usa nel non volere prendere "parte" al conflitto in Iran. Lo spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del prevertice del Ppe.

"Noi - afferma - siamo alleati leali, ma non dobbiamo e non vogliamo partecipare a una guerra alla quale siamo estranei. Non vogliamo essere parte di un conflitto. Lo abbiamo sempre detto: ripudiamo la guerra, come dice la nostra Costituzione. Questo non significa non andare a Hormuz, non significa che noi non siamo alleati degli Stati Uniti. Siamo alleati degli Stati Uniti, ma ci sono delle posizioni comuni che difendiamo e sosteniamo".

"Quando ci sono posizioni divergenti - continua - lo diciamo, quando non le condividiamo, così come l'abbiamo detto sulla Groenlandia, così l'abbiamo detto su Hormuz. Non facciamo nessuna polemica. Non sono preoccupato, perché sono rapporti talmente storici che, a volte, possono esserci idee e posizioni diverse. Questo non significa che il legame tra le due stesse facce dell'Occidente siano deteriorati", conclude.