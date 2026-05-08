E' ancora alta tensione nello Stretto di Hormuz, oggi venerdì 8 maggio, con attacchi incrociati tra i due Paesi. Mentre l'Iran accusa gli Usa di aver violato la fragile tregua, gli Stati Uniti parlano invece di "azioni difensive". Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre Teheran e Washington dialogano sul memorandum di 14 punti, raccolti in una sola pagina, che dovrebbe favorire la riapertura dello Stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni.