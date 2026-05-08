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Iran-Usa, attacchi incrociati a Hormuz. Emirati intercettano droni e missili da Teheran - Diretta

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Iran, manifesto anti Usa sullo Stretto di Hormuz a Teheran - Afp
Iran, manifesto anti Usa sullo Stretto di Hormuz a Teheran - Afp
08 maggio 2026 | 07.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' ancora alta tensione nello Stretto di Hormuz, oggi venerdì 8 maggio, con attacchi incrociati tra i due Paesi. Mentre l'Iran accusa gli Usa di aver violato la fragile tregua, gli Stati Uniti parlano invece di "azioni difensive". Le notizie di una nuova escalation del conflitto arrivano mentre Teheran e Washington dialogano sul memorandum di 14 punti, raccolti in una sola pagina, che dovrebbe favorire la riapertura dello Stretto e preparare i negoziati per porre fine alla guerra nell'arco di 30 giorni.

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Intanto gli Emirati arabi uniti denunciano nuovi attacchi "dall'Iran" con missili e droni. Su X il ministero della Difesa emiratino ha comunicato che è stata attivata la difesa aerea per intercettarli.

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