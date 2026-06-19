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Iran-Usa, rinviati i negoziati previsti oggi in Svizzera

Già la Casa Bianca aveva anticipato uno stop al viaggio di JD Vance

Iran-Usa, rinviati i negoziati previsti oggi in Svizzera
19 giugno 2026 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I negoziati previsti oggi in Svizzera sono stati "rinviati". Lo hanno comunicato fonti del governo di Berna. La conferma arriva dopo che nelle scorse ore la Casa Bianca avvea anticipato che il vicepresidente americano JD Vance non si sarebbe recato nella Confederazione per i colloqui che puntavano a porre fine alla guerra con l'Iran. "La logistica di questi negoziati non è mai stata semplice o prevedibile. Per il momento il vicepresidente non partirà " per la Svizzera aveva detto un portavoce della Casa Bianca aggiungendo tuttavia l'auspicio "di iniziare i colloqui tecnici il prima possibile." Anche da Teheran era stato comunicato dall'agenzia Tasnim, che "non c'è nulla di confermato" sul viaggio della delegazione iraniana in Svizzera.

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