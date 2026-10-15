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Iran, Cnn; "Usa valutano utilizzo 'Madre di tutte le bombe'"

I nuovi piani d'attacco includono l'eventuale impiego della GBU-43/B MOAB, un ordigno non nucleare da 9,7 tonnellate. Tra gli obiettivi figurano infrastrutture energetiche e siti legati al programma nucleare

la bomba GBU-43/B
la bomba GBU-43/B
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15 ottobre 2026 | 07.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di utilizzare la "Madre di tutte le bombe" contro l'Iran qualora il presidente Donald Trump ordinasse nuovi attacchi contro la Repubblica islamica prima o dopo le elezioni di medio termine. Secondo diverse fonti che hanno parlato con la Cnn, l'esercito statunitense ha elaborato nuovi piani di attacco contro impianti energetici e nucleari che includono l'opzione di utilizzare la bomba GBU-43/B, la più grande bomba non nucleare nell'arsenale statunitense, del peso di 9,7 tonnellate.

Secondo fonti statunitensi a conoscenza dei piani militari citate dalla Cnn, le opzioni allo studio potrebbero essere prese in considerazione prima o dopo le elezioni di medio termine negli Stati Uniti, previste per il 3 novembre 2026.

Il suo utilizzo contro l'Iran per la prima volta rappresenterebbe una significativa escalation, nonostante i dubbi sulla sua effettiva efficacia nel raggiungere gli obiettivi strategici dichiarati da Trump o nel ribaltare gli equilibri della guerra.

GBU-43/B MOAB, la più grande bomba non nucleare

La GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, nota con l'acronimo MOAB e soprannominata “Madre di tutte le bombe”, è il più grande ordigno non nucleare presente nell'arsenale statunitense. Pesa circa 9,7 tonnellate ed è progettata per provocare una devastante onda d'urto su un'ampia area.

Secondo le fonti citate dalla Cnn, i nuovi piani prevedrebbero anche attacchi contro infrastrutture energetiche e obiettivi strategici iraniani. Una delle ipotesi riguarderebbe il sito di Pickaxe Mountain, sospettato dagli Stati Uniti di ospitare componenti legati al programma nucleare iraniano.

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USA Iran bomba GBU 43/B iran usa iran trump iran guerra iran usa guerra
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