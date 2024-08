L'ex ostaggio di Hamas Noa Argamani ha festeggiato il suo "ritorno alla vita" in una festa con amici e familiari. "Non è l'ideale fare questa festa mentre c'è ancora una guerra sullo sfondo", ha detto alla folla, come si vede in un video trasmesso da Channel 12, "mentre i nostri soldati sono sul campo di battaglia, mentre ci sono ancora 109 ostaggi a Gaza, incluso il mio compagno, Avinatan Or, che ci manca terribilmente". "Ma allo stesso tempo, sono felice di celebrare la vita stessa con tutti voi", ha detto, tra gli applausi dei suoi amici. "Per ricordare che dobbiamo dare valore a ogni giorno di questa vita, dobbiamo celebrare ogni momento in cui siamo qui". La festa si intitolava "Balla con Noa" e vi hanno partecipato i suoi amici e la sua famiglia, incluso suo padre Yaakov. Anche Yaakov si è rivolto alla folla, dicendo che avevano aspettato 246 giorni per il ritorno di Noa.

La storia di Noa Argamani

Argamani è stata rapita dal festival musicale Supernova vicino al Kibbutz Re'im il 7 ottobre, quando migliaia di terroristi guidati da Hamas hanno preso d'assalto il confine di Gaza e hanno invaso il sud di Israele, uccidendo circa 1.200 persone e catturando 251 ostaggi. È stata salvata da Nuseirat, nella Gaza centrale, dalle forze dell'IDF dopo nove mesi di prigionia in un'audace operazione diurna l'8 giugno, insieme agli ostaggi Almog Meir Jan, Andrey Kozlov e Shlomi Ziv. Le riprese del rapimento di Argamani, in cui è stata vista urlare mentre il suo rapitore di Hamas la portava via sul retro di una motocicletta mentre il suo fidanzato Avinatan Or veniva trattenuto, sono diventate alcune delle riprese più famose dell'attacco terroristico del 7 ottobre.