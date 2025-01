Israele e Hamas raggiungono l'accordo per la tregua a Gaza, Donald Trump si prende il merito per l'intesa e Joe Biden non ci sta. La fumata bianca, che mette a tacere le armi nella Striscia, è un risultato rivendicato da due presidenti degli Stati Uniti, quello che sta per arrivare e quello che sta per andare via. Trump, che si insedia ufficialmente alla Casa Bianca il 20 gennaio, brucia tutti (o quasi) con i post affidati al suo social Truth: "Abbiamo potuto avere questo epico accordo di cessate il fuoco solo come risultato della storica vittoria di novembre, che ha segnalato al mondo intero che la mia amministrazione cercherà la pace e negozierà accordi per garantire la sicurezza di tutti gli americani e dei nostri alleati", dice il presidente eletto. "Abbiamo ottenuto così tanto senza neanche essere alla Casa Bianca -aggiunge -: immaginate le cose fantastiche che succederanno quando io tornerò alla Casa Bianca e la mia amministrazione sarà confermata e potremo assicurare altre vittorie agli Usa".

Reporter asks about who get credit for this, "you or Trump?"



President Biden: "Is that a joke?" pic.twitter.com/7u6AMuNhMG — CSPAN (@cspan) January 15, 2025

Poco dopo, Biden si presenta davanti ai cronisti a Washington con la vicepresidente Kamala Harris e con Antony Blinken, segretario di Stato. "Oggi dopo mesi di intensa diplomazia degli Stati Uniti, insieme a Egitto, Qatar, Israele e Hamas hanno raggiunto l'accordo sul cessate il fuoco e gli ostaggi", dice il presidente, ricordando di aver "delineato i contorni precisi di questo piano il 31 maggio 2024 e poi aveva avuto il sostegno unanime del Consiglio di Sicurezza dell'Onu". "Questo accordo ferma i combattimenti a Gaza, farà aumentare molto l'assistenza umanitaria molto necessaria per i palestinesi civili e riunisce gli ostaggi con le loro famiglie dopo oltre 15 mesi di prigionia", aggiunge.

"Il popolo palestinese ha vissuto l'inferno, troppi innocenti sono morti, troppe comunità sono state distrutte", afferma, dicendosi "fiducioso" sul fatto che l'accordo tra Hamas e Israele terrà. Prima di allontanarsi, un'ultima domanda: di chi è il merito? Di Biden o di Trump? "E' una battuta?", la risposta.