E' la prima richiesta dall'entrata in vigore di una controversa legge

In Israele verrà chiesta la pena di morte per un palestinese accusato di aver ucciso un colono franco-israeliano per la prima volta dall'entrata in vigore, lo scorso maggio, di una controversa legge che consente tale misura. L'esercito israeliano ha reso noto oggi con un comunicato di aver informato la famiglia di Netanel Choukroun, ucciso a colpi d'arma da fuoco a metà settembre nella Cisgiordania centrale occupata, che la procura militare presenterà domani un atto d'accusa ai sensi della nuova legge, "che prevede la pena di morte a meno che un tribunale militare non infligga l'ergastolo per motivi specifici", nei confronti del "terrorista Kadri Samara che ha portato a termine l'attacco in cui Netanel è stato ucciso".