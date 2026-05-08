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Italia-Usa, Rubio alla Farnesina da Tajani: sul tavolo la situazione internazionale﻿

Al segretario di Stato in dono l'albero genealogico della sua famiglia italiana: "Ispirazione su come lavorare insieme nel futuro"

Ribio e Tajani - Afp
Ribio e Tajani - Afp
08 maggio 2026 | 11.17
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il segretario di Stato americano Marco Rubio in visita oggi, venerdì 8 maggio, alla Farnesina per un bilaterale con il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tra i temi sul tavolo la guerra in Iran, la crisi nello Stretto di Hormuz e le iniziative per la libertà di navigazione, il cessate il fuoco tra Libano e Israele e il disarmo di Hezbollah, il futuro post-Unifil, l’Ucraina e la transizione in Venezuela e a Cuba. Tajani e Rubio discuteranno anche di relazioni Ue-Usa, incluso il tema dei minerali critici.

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Accolto dal titolare degli Esteri, il Segretario di Stato americano ha ricevuto in dono uno schema del suo albero genealogico, con i nomi dei parenti originari di Casale Monferrato. A consegnarlo il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e il sindaco di Casale, Emanuele Capra. "È un vero onore e un momento molto speciale - ha detto Rubio - e anche un motivo in più per tornare presto. Può anche essere un'ispirazione su come lavorare insieme nel futuro". Quindi ha scherzato: "Il mio abbonamento al sistema d'apprendimento Babbel è scaduto, ma capisco completamente l'italiano - ha assicurato Rubio - Quando sono agli incontri con Tajani, capisco perfettamente quello che dice, non mi serve la traduzione. Ora devo solo imparare a rispondere".

"Devo imparare una terza lingua, e l'italiano è per distacco la più facile - ha aggiunto Rubio, che poi ha promesso - la prossima volta che sarò in Piemonte, terrò un discorso in italiano".

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Italia Usa rafforzamento rapporti guerra in Iran crisi Stretto di Hormuz libertà navigazione cessate il fuoco Libano Israele
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