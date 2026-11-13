Nuovo Congresso statunitense a partire da gennaio, ma la presenza degli italo-americani diminuirà leggermente tra le due Camere di Capitol Hill, tra le figure che si sono ritirate e chi ha perso, con la Delegazione congressuale italoamericana che potrebbe passare da 36 a 32 membri. Tutto ciò se venissero confermate – nei riconteggi – le sconfitte dei candidati Virginia Foxx e Mike Thompson e se non si contasse Paige Cognetti, la democratica vincente in Pennsylvania, che ha assunto il suo nuovo cognome italiano solo dopo essersi sposata con Ryan Cognetti. Secondo la National Italian American Foundation (Niaf), la più grande organizzazione italo-americana negli Usa, non è stata una grande serata delle Midterms – in termini di semplici numeri – ma ci sono alcuni aspetti positivi. "Uno che trovo particolarmente interessante è il fatto che abbiamo un governatore dell'Oklahoma di origini italiane - uno Stato in cui, a dire il vero, non risiedono moltissimi italiani - che porta il cognome Mazzei, assai significativo. Si è chiuso un cerchio, dal fisico Filippo Mazzei all'attuale governatore dell'Oklahoma, che porta lo stesso cognome. Questo conferma una tendenza interessante, ovvero che i politici di origine italiana negli Stati Uniti occidentali ottengono ottimi risultati; probabilmente perché, in quelle zone, non hanno mai dovuto fare i conti con lo stereotipo della mafia, che invece ha pesato molto nell'Est del Paese", afferma Robert Allegrini, il presidente del Niaf, in un’intervista ad Adnkronos.

Questo risultato della scorsa settimana cosa rivela sul voto italo-americano?

“Ciò che posso dirvi, senza voler entrare nel merito politico, è che i risultati dimostrano che gli italoamericani costituiscono un gruppo etnico maturo e ben integrato, capace di formarsi opinioni proprie; non votano in blocco – il che, ne sono certo, non vi stupirà, dato che gli italiani sono per natura fortemente individualisti, un tratto che emerge chiaramente anche nel loro modo di votare nel contesto politico statunitense. Credo – e sottolineo che questa è una mia considerazione personale, non una dichiarazione ufficiale – che sia ormai un dato piuttosto consolidato che la maggioranza degli italoamericani voti per il Partito Repubblicano; tuttavia, non si tratta di una certezza assoluta. Probabilmente il rapporto è di 60 a 40 o 65 a 35, ma mancano studi o sondaggi sufficienti per confermare tale dato in modo definitivo. Quel che è certo è che troviamo esponenti di questa comunità su entrambi i fronti politici”.

E ci sarà un nuovo speaker della camera dei rappresentanti, Hakeem Jeffries, che rompe con una particolarità degli ultimi otto anni, no?

“Per noi, questa elezione ha un sapore agrodolce, poiché segna la fine di una sequenza di tre presidenti della Camera di origini italiane. È noto a tutti che Nancy Pelosi sia di origini italiane, ma anche i suoi due successori lo sono: Kevin McCarthy – che porta un cognome tipicamente irlandese – è per metà italiano (sua madre è originaria del Molise) ed è un fiero italoamericano. E poi c’è l’attuale Presidente, Mike Johnson – un cognome che incarna per eccellenza il modello Wasp (bianco, anglosassone e protestante) – che si scopre essere anch’egli per metà italiano, poiché sua madre è siciliana. In occasione della sua partecipazione al forum Ambrosetti, è salito sul palco e ha dichiarato: 'Sono un fiero italoamericano e sono felice di essere tornato nella terra dei miei antenati'. È così che ha esordito nel suo discorso. Dunque, è evidente che abbiamo avuto tre Presidenti della Camera italoamericani consecutivi, una situazione che ora, chiaramente, sta cambiando".

Le new entry tra gli italoamericani non sono molte. Giusto quattro, tra cui Anthony Constantino, di New York, e Joe Strada, della Florida. Ma c’è il senatore James Talarico, democratico del Texas. Tuttavia, la sua italianità è un po’ insolita?

“Talarico fu adottato dal suo patrigno, ed è così che ha assunto il cognome Talarico. Si può certamente affermare che sia cresciuto in un contesto in cui è stato forse influenzato dal suo patrigno italoamericano, ma, a dire il vero, questo è tutto ciò che si può dire”.

E cosa possiamo aspettarci adesso da questo nuovo congresso, specie guardando agli italo-americani?

"Siamo molto fortunati ad avere, sia tra i Repubblicani sia tra i Democratici, dei co-presidenti che prendono molto sul serio il loro ruolo alla guida della delegazione congressuale italo-americana e che si impegnano concretamente a sostenere la comunità italo-americana. La co-presidente dei Democratici è Rosa DeLauro, che dovrebbe diventare presidente della Commissione per gli stanziamenti della Camera dei rappresentanti. Ora che il suo partito detiene la maggioranza, lei diventerà una figura di grande potere al Congresso. I co-presidenti collaborano in modo eccellente e, come gruppo congressuale, siamo riusciti a ottenere risultati molto importanti proprio nell'ultimo anno. Ad esempio, è stato grazie all'intervento del gruppo congressuale italo-americano che sono stati eliminati i dazi sulla pasta: abbiamo inviato al Presidente Trump una lettera, firmata da 14 membri del gruppo – sette Democratici e sette Repubblicani – per chiedergli di rimuovere tali dazi; l'iniziativa ha avuto successo. Questo è uno dei traguardi raggiunti dalla delegazione".

L’italoamericana Nancy Pelosi, potente e storica figura tra i dem, lascerà il Congresso a fine anno. E' una grande perdita per la delegazione?

“Si può certamente affermare che, da una prospettiva italoamericana, la figura di Nancy Pelosi mancherà al Congresso; era infatti un’italoamericana molto orgogliosa delle proprie origini. Ogni volta che un intervistatore le chiedeva: 'Lei è la prima donna a ricoprire la carica di Presidente della Camera; come si sente?', lei rispondeva sempre: 'Sì, e sono anche la prima italoamericana a ricoprire questo ruolo'. Ho sempre ammirato il suo forte legame con le proprie radici, e questo è un aspetto che mancherà. Proprio così". (Di Iacopo Luzi)