Kamel Ghribi: "La pace si può raggiungere solo attraverso la cooperazione"

"Di fronte alle crisi, ogni anno crescenti per numero e intensità, in corso la pace, si può raggiungere solo attraverso la cooperazione. E la cooperazione autentica nasce solo dal rispetto reciproco e dal reciproco ascolto, come ha detto papa Leone XIV al corpo diplomatico". Così Kamel Ghribi, presidente di Gksd Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato.

"Nella mia esperienza, le soluzioni durature in politica estera non si costruiscono attraverso la pressione, ma grazie alla forza delle partnership. Quando le nazioni vengono avvicinate con rispetto e comprensione, sono più inclini a dialogare e a collaborare, soprattutto di fronte a sfide complesse come l’immigrazione irregolare, che richiedono spirito di cooperazione, non atteggiamenti di contrapposizione. Le relazioni positive, fondate sulla fiducia e sul reciproco vantaggio, rappresentano la via maestra per un progresso concreto. Un approccio improntato alla cooperazione e al rispetto reciproco genera un’armonia globale più solida e risultati più sostenibili per tutte le parti coinvolte".

"Se aspiriamo a un cambiamento reale, dobbiamo affidarci alla diplomazia, non all’imposizione. Solo così potremo costruire un ordine internazionale più giusto, stabile e condiviso."