L’artiglieria israeliana bombarda il sud del Libano - Ascolta

L'artiglieria israeliana ha bombardato questa mattina alcuni obiettivi legati a Hezbollah nel sud del Libano come riferisce la stampa israeliana citando il quotidiano filo-iraniano Al Mayadeen. La zona colpita è quella di Khiyam e Kafr Shuba. Oggi nel Paese dei cedri è atteso l'inviato Usa per il Medio Oriente Amos Hochstein che ieri ha incontrato i vertici israeliani, tra questi, Benny Gantz, ex ministro della difesa, esponente di spicco dell'opposizione israeliana, che ha da poco lasciato il gabinetto di guerra creato in Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre.