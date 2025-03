Fiamme nella sottostazione di Hayes hanno provocato un blackout. Scalo chiuso per 24 ore, previsti "notevoli disagi" per migliaia di passeggeri

L'aeroporto di Heathrow a Londra chiuso per un incendio. Mentre si indaga sulle cause del rogo, lo scalo riaprirà parzialmente oggi con la ripresa di alcuni voli. "Le nostre squadre hanno lavorato instancabilmente dall'incidente per garantire una rapida ripresa", si afferma in una nota. "Siamo ora in grado di far ripartire i voli in modo sicuro, dando la priorità ai rimpatri e alla ricollocazione degli aerei".

Al tempo stesso i passeggeri sono stati avvisati di non recarsi all'aeroporto prima di una comunicazione in tal senso delle compagnie aeree. "Contiamo di operare a pieno regime domani e forniremo a breve ulteriori informazioni. La nostra priorità resta la sicurezza dei passeggeri e di chi lavora in aeroporto. Ci scusiamo per gli inconvenienti derivanti da questo incidente".

Le indagini

E' il comando anti-terrorismo della Metropolitan police a guidare l'inchiesta, come ha reso noto un portavoce della polizia londinese, sottolineando che "al momento non ci sono indicazioni di atto criminale". Il portavoce ha spiegato che "è prassi" affidare all'anti-terrorismo indagini del genere "considerata la posizione e l'impatto che questo incidente ha su una infrastruttura critica nazionale".

Inoltre ha sottolineato "le risorse e capacità specialistiche del comando che possono aiutare a far procedere l'indagine con un passo che riduca al massimo le interruzioni e faccia identificare le cause".

L'aeroporto londinese di Gatwick, il secondo più grande del Regno Unito, ha iniziato intanto ad accettare alcuni dei voli il cui atterraggio era inizialmente previsto per Heathrow. "Stiamo fornendo supporto accettando i voli dirottati dove necessario", ha dichiarato un portavoce dell'aeroporto.

1.350 voli cancellati

Heathrow ha intanto cancellato 1.350 voli questo venerdì dopo aver annunciato la chiusura totale per 24 ore. Come riportato da Flighradar24, delle 1.350 operazioni pianificate per oggi, 679 erano voli in arrivo e 678 erano voli in decollo. Inoltre, il portale ritiene che sia "probabile" che i disagi si estendano ad altri aeroporti e anche nel corso di questo fine settimana.

Così come lo scalo, anche British Airways ha raccomandato ai passeggeri di non recarsi in aeroporto, affermando che sta "monitorando attentamente la situazione" e che sta lavorando "il più rapidamente possibile" per aggiornare i viaggiatori con opzioni alternative entro le prossime 24 ore o oltre.

Ryanair, da parte sua, ha aggiunto fino a otto voli di soccorso tra Dublino (Irlanda) e l'aeroporto di Londra Stansted questo venerdì, quattro venerdì stesso e quattro sabato per soccorrere i passeggeri colpiti dalla chiusura di Heathrow. È possibile prenotare questi itinerari online a partire da questa mattina. Heathrow è l'aeroporto più trafficato d'Europa: nel 2024 ha gestito un totale di 83,4 milioni di passeggeri, stabilendo un nuovo record annuale, pari a 220.000 viaggiatori all'anno.

Grave incendio a sottostazione, fiamme domate

I vigili del fuoco di Londra hanno dichiarato che stamane si è verificato un incendio "grave" in una sottostazione di Hayes, una cittadina vicina nel distretto londinese di Hillingdon, che ha causato l'interruzione di corrente. Secondo quanto riferito, sul posto erano presenti 10 autopompe e circa 70 vigili del fuoco, mentre circa 150 persone erano state evacuate dalle proprietà vicine. L’incendio è ora "sotto controllo", ma al momento la causa è sconosciuta.

"Si è trattato di un incidente molto visibile e importante. I nostri pompieri hanno lavorato duramente e in condizioni difficili per portarlo sotto controllo nel modo migliore possibile. Abbiamo gestito con successo l’incendio e impedito che si propagasse ulteriormente - ha dichiarato in un comunicato il portavoce dei pompieri Pat Goulbourn -. Resteremo sul posto per tutta la giornata per assistere l’operatore della rete elettrica National Grid".

Goulbourne ha spiegato che l'incendio ha "causato un'interruzione di corrente che ha interessato un gran numero di abitazioni e aziende locali" e che stanno "lavorando a stretto contatto con i partner per ridurre al minimo i disagi". Secondo quanto riferito, gli agenti hanno tratto in salvo 29 persone da proprietà vicine e, a scopo precauzionale, è stato istituito un cordone di sicurezza di 200 metri, che ha portato all'evacuazione di circa 150 persone. A causa della quantità di fumo, ai residenti è stato consigliato di tenere finestre e porte chiuse.

Dieci voli cancellati a Fiumicino

Intanto, all'aeroporto di Fiumicino, cinque voli in partenza per Heathrow e cinque voli in arrivo sono stati cancellati. E' quanto si apprende da fonti aeroportuali. A Fiumicino non risultano code né passeggeri in attesa; i passeggeri sono informati dalla compagnia aerea e da Adr sui monitor in aeroporto, attraverso la chatbot e il sito internet.