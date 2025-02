Secondo quanto riporta Bild era in corso una manifestazione dei Verdi

Una donna avrebbe perso la vita a Monaco di Baviera, dove un'auto ha investito questa mattina una folla di dimostranti riuniti per una manifestazione sindacale organizzata dalla sigla 'Verdi'. A darne notizia è la Sueddeutsche Zeitung, che parla anche di numerosi feriti. La polizia ha invece riferito dell'incidente parlando di un bilancio di 15 feriti. Il conducente dell'auto "è stato messo in sicurezza e al momento non rappresenta un ulteriore pericolo".

Cosa è successo

Intorno alle 10.30, l'autista di una Mini Cooper avrebbe accelerato e poi si sarebbe lanciato contro i manifestanti in Seidlstrasse. Ora l'indagine della polizia dovrà chiarire se l'uomo ha deliberatamente investito la folla o se ha scambiato acceleratore e freno.