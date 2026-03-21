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E' morto Mueller, ex direttore Fbi. Trump: "Sono contento"

Mueller indagò sulle interferenze della Russia nelle elezioni 2016. Il presidente: "Ora non può più far male a nessuno"

Trump e Muller
Trump e Muller
21 marzo 2026 | 18.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Donald Trump festeggia la morte di Robert Mueller, ex direttore dell'Fbi. Mueller è deceduto all'età di 81 anni. La famiglia dell'ex numero 1 del Bureau ha reso noto che la morte è avvenuta nella giornata di venerdì. Non sono chiare le cause, secondo i media americani Mueller era affetto da morbo di Parkinson. Dopo l'incarico da direttore delle Fbi, assunto una settimana prima dell'11 settembre 2001 e ricoperto per 12 anni, come Special Counsel ha indagato sulle interferenze della Russia nelle elezioni presidenziali del 2016, che hanno sancito la vittoria di Trump. "Robert Mueller è appena morto", scrive il presidente degli Stati Uniti sul social Ttruth. "Bene, sono felice sia morto. Non può più far del male a persone innocenti".

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Chi era Mueller

Mueller è stato decorato dei Marines, procuratore federale e direttore dell'Fbi dal 2001 al 2013. Nato a New York, ha studiato a Princeton e alla University of Virginia School of Law prima di arruolarsi nei Marines e combattere in Vietnam, ricevendo diverse onorificenze. Dopo il servizio militare ha intrapreso una lunga carriera da procuratore federale, occupandosi di crimini finanziari, terrorismo e corruzione pubblica, partecipando a indagini di rilievo come quella sul volo Pan Am 103 a Lockerbie e su Manuel Noriega. Secondo il Washington Post, si è "costruito una reputazione per la sua silenziosa rettitudine".

Nominato direttore dell’Fbi una settimana prima dell’11 settembre 2001, Mueller ha guidato il Bureau per 12 anni, ponendo l'accento sul ruolo dell’intelligence e del contrasto al terrorismo, difendendo le libertà civili e opponendosi a intercettazioni senza mandato e a tecniche di interrogatorio coercitive. Dopo il ritiro nel 2013 ha collaborato con studi legali privati e guidato indagini complesse e dal grande clamore mediatico come quella sulla sospensione per violenze domestiche del giocatore Nfl Ray Rice, prima di tornare in servizio pubblico come Special Counsel nel 2017.

Come procuratore speciale ha guidato l’indagine sul Russiagate, indagando sull’ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016 e su sospetti legami con la campagna di Trump. L’indagine ha prodotto 37 incriminazioni, documentando hacking e disinformazione russa, senza tuttavia trovare prove sufficienti per una cospirazione con la campagna Trump, ma evidenziando dieci episodi di possibile ostruzione alla giustizia. L'indagine ha reso Mueller inviso al presidente americano, che negli anni ha ripetutamente denunciato la "caccia alle streghe" condotta nei suoi riguardi dal procuratore speciale.

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