circle x black
Cerca nel sito
 

Una nonna cura un giardino per 20 anni, ma il Comune vuole smantellarlo

A Londra una donna ha avviato una vera e propria battaglia legale

Fiori in un giardino - 123rf
Fiori in un giardino - 123rf
02 settembre 2026 | 13.22
Simone Cesarei
LETTURA: 2 minuti

Una nonna di 89 anni è stata costretta a rinunciare al suo amato giardino. Il Consiglio comunale ha ordinato a Katharine Hoskyns, che vive nel nord-ovest di Londra, di non curare più quello che era diventato un vero e proprio parco pubblico di cui la donna si prendeva cura da oltre 20 anni, dopo aver ricevuto lamentale da parte dei vicini per "comportamenti antisociali".

La donna aveva creato, nel corso degli anni, una piccola 'oasi' fuori casa a St John's Wood, dopo che il comune aveva installato dei parcheggi dove prima c'era uno spazio verde. Da allora Hoskyns, un'insegnante ormai in pensione, aveva riempito l'area di vasi di pomodori, gerani ed erbe aromatiche, aggiungendo anche una panchina: "Avevo delle macchine parcheggiate fuori casa, dove prima avevo un bello spazio. Ho deciso che invece di essere infelice per questo, avrei reso di nuovo piacevole quello spazio", ha raccontato al Daily Mail.

"Mi piace perché posso andare in giro a lavorare i miei vasi e la gente si avvicina e chiacchiera con me. È un'attività piacevole e sociale", ha spiegato. Peccato però che il mese scorso il Ma il Consiglio comunale di Westminster abbia inviato alla signora Hoskyns una diffida formale, intimandole di rimuovere la panchina e le piante, citando una "serie di lamentele da parte dei residenti".

Il consiglio ha aggiunto di essere stato costretto "a malincuore" ad avviare un procedimento dopo numerosi tentativi di risolvere la controversia in via informale nel corso degli anni. Secondo la signora Hoskyns però, c'è solo un vicino che "si oppone" al suo giardino e insiste sul fatto che non vi siano mai stati episodi di inciviltà: "Sono rimasta molto turbata quando ho ricevuto la lettera. Non crea intralcio, c'è spazio a sufficienza per una sedia a rotelle. C'è solo una persona a cui non piace. Pensava che ci fossero stati comportamenti antisociali sulla panchina, ma non è vero".

Nella lettera inviata dal Comune, si affermava che le piante e la panchina avrebbero potuto creare potenzialmente dei problemi di sicurezza, specificando come la caduta dei vasi avrebbe potuto portare delle lesioni e la panchina non fosse "strutturalmente sicura". La donna però si rifiuta di rinunciare al suo giardino e, con l'aiuto della sua famiglia, ha risposto all'ingiunzione di esecuzione.

La famiglia inoltre ha lanciato una petizione per chiedere che le piante e la panchina rimangano, che ha già raccolto 190 firme, tutte di persona, con il 'vecchio' metodo porta a porta: "I vicini si offrono volontari e danno un grande aiuto. È un'iniziativa che coinvolge tutta la comunità, oltre che me", ha spiegato Hoskyns, "il Consiglio probabilmente si metterà di nuovo in contatto, ma noi continueremo a rispondere. Non sono più solo io, ora tantissime persone sono coinvolte e danno una mano in questa lotta".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
nonna nonna giardino nonna giardino 20 anni nonna comune
Vedi anche
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza