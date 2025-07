Sono 221 le persone morte e più di 500 quelle rimaste ferite in Pakistan in incidenti riconducibili a quasi un mese di forti piogge monsoniche. Lo riferisce l'agenzia pakistana per la gestione delle catastrofi, precisando che "dal 26 giugno al 21 luglio, 221 persone hanno perso la vita, tra cui 104 bambini e 40 donne".

Le piogge torrenziali hanno provocato inondazioni improvvise, crolli di edifici e corto circuiti elettrici.

Ieri, più di otto veicoli sono stati travolti dalle forti piogge che hanno provocato una frana su un'autostrada nel distretto di Diamer, nel Gilgit-Baltistan, ha detto all'Afp Abdul Hameed, un alto ufficiale di polizia della zona. "Sono stati recuperati tre cadaveri e più di 15 risultano ancora dispersi", ha aggiunto.