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Il principe Filippo e l'ultima birra (bevuta di nascosto) la notte prima di morire

Il racconto dello storico ed esperto della famiglia reale Hugo Vickers nel suo nuovo libro

Principe Filippo - Ipa
Principe Filippo - Ipa
01 aprile 2026 | 16.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'ultima notte della sua vita, l'8 aprile 2021, Filippo riuscì a sgattaiolare via dalle infermiere e, con l'aiuto del suo deambulatore, si recò zoppicando nella Oak Room del Castello di Windsor. Lì, sorseggiò serenamente una birra. "La mattina seguente, si alzò, fece un bagno, disse di non sentirsi bene e si spense serenamente". Lo racconta lo storico ed esperto della famiglia reale Hugo Vickers nel suo nuovo libro in uscita il 9 aprile intitolato 'Queen Elizabeth II'. Il marito della regina morì due mesi prima del suo centesimo compleanno, ufficialmente "di vecchiaia".

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Nei giorni precedenti, Elisabetta aveva ripetutamente chiesto di essere informata in caso di peggioramento delle condizioni di salute di Filippo. Tuttavia, non era presente al momento della sua morte e ricevette semplicemente una telefonata che la informava del suo decesso, avvenuto venti minuti prima. Vickers afferma che la sovrana era "furiosa perché, ancora una volta, come spesso accadeva nella vita, se n'era andato senza salutare". Nel febbraio 2021 era stato ricoverato in ospedale, dove pochi giorni dopo subì un intervento al cuore.

Per ben due volte i medici pensarono di perderlo, ha rivelato il biografo. Filippo tornò al Castello di Windsor il 16 marzo, nove giorni dopo l'intervista di Harry e Meghan con Oprah Winfrey, e non lo lasciò più. Durante i suoi ultimi 24 giorni al castello, dove, "per quanto gli fosse possibile, continuò a lavorare fino alla fine".

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