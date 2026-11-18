Spunta la valigetta di Vladimir Putin con i codici nucleari al vertice di Shenzhen. Il presidente russo è impegnato nel summit in Cina e si prepara domani a incontrare il presidente cinese Xi Jinping e il presidente americano Donald Trump. Le telecamere di RT, intanto, colgono un dettaglio a margine dell'evento. Un militare russo viene notato mentre porta una valigetta all'interno dell'edificio che ospita il summit.

🚨 WATCH: Vladimir Putin arrives at the China summit accompanied by Russia's nuclear briefcase, known as the Cheget. ☢️🇷🇺 The briefcase is part of Russia's strategic nuclear command system. https://t.co/7J5SLZvdUp — Sumit Goswami (@Rsk_sumit) November 18, 2026

"La valigetta nucleare è qui dietro di noi", dice il giornalista indicando un "attendente di Vladimir Putin". Il cronista si rivolge al militare: "Salve, questa è la valigetta nucleare?". "Sì", la risposta. "Proprio quella?". "Proprio quella".