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Regno Unito, caos voli in partenza: da Heathrow a Gatwick è stop ai decolli. Cosa sta succedendo

Un problema tecnico relativo al grande traffico aereo sta interessando diverse operazioni aeroportuali in alcuni scali britannici

Caos voli in partenza nel Regno Unito - Caos all'aeroporto di Gatwick (IPA) + immagine Flightradar24
Caos voli in partenza nel Regno Unito - Caos all'aeroporto di Gatwick (IPA) + immagine Flightradar24
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08 settembre 2026 | 17.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caos e disagi per migliaia di passeggeri in partenza con voli dal Regno Unito nel pomeriggio di oggi, martedì 8 settembre, a causa di un problema tecnico che sta interessando alcune operazioni aeroportuali. A confermarlo è la National Air Traffic Services, il principale operatore britannico per la gestione del traffico aereo. In una comunicazione ufficiale, viene spiegato come ci sia già stato un intervento per individuare e risolvere un guasto che sta provocando rallentamenti e ritardi su alcune partenze.

Tra i vari, anche l'aeroporto londinese di Heathrow ha fatto il punto sulla situazione attraverso una nota, spiegando che il guasto tecnico che sta interessando i servizi di controllo del traffico aereo sta provocando conseguenze sui voli in partenza dagli aeroporti nazionali. Al momento, invece, le operazioni relative agli arrivi non sembrano aver subito ripercussioni.

Regno Unito, caos voli in partenza

I dati di Flightradar24 evidenziano disagi, di diversa intensità, in dieci scali britannici: Aberdeen, Edimburgo, Manchester, East Midlands, Birmingham e Bristol, oltre ai quattro aeroporti londinesi di Stansted, Gatwick, Heathrow e London City. Resta tuttavia da chiarire se le anomalie registrate nei vari aeroporti siano tutte legate al medesimo problema tecnico.

Come comunicato da Eurocontrol (l’organizzazione paneuropea che si occupa del coordinamento del traffico aereo), le operazioni dovrebbero progressivamente tornare alla normalità entro le 22 italiane di stasera (le ore 21 locali).

Riproduzione riservata
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