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Parigi, l'eurodeputata Rima Hassan è stata fermata per apologia del terrorismo

In un post aveva citato una dichiarazione di Kozo Okamoto, condannato all'ergastolo per il suo ruolo nel massacro all'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele nel 1972

Rima Hassan - Ipa
Rima Hassan - Ipa
02 aprile 2026 | 15.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

L'eurodeputata franco-palestinese Rima Hassan è stata fermata a Parigi con l'accusa di "apologia del terrorismo". Lo scrive 'Le Figaro' spiegando che Hassan verrà interrogata oggi e dovrà rispondere di un tweet postato il 26 marzo scorso nell'ambito di un'indagine aperta dall'unità per l'odio online della procura di Parigi.

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L'eurodeputata di La France Insoumise nel post aveva citato una dichiarazione di Kozo Okamoto. "Ho dedicato la mia giovinezza alla causa palestinese. Finché ci sarà oppressione, la resistenza non sarà solo un diritto, ma un dovere", ha scritto. Kozo Okamoto, ex membro dell'Armata Rossa giapponese, è stato condannato all'ergastolo per il suo ruolo nel massacro di 26 persone all'aeroporto internazionale Ben Gurion in Israele nel 1972.

Citandolo nel suo post, Hassan ''fa esplicito riferimento a un autore di un attentato terroristico, utilizza una sua citazione senza prendere le distanze o condannarla, ma a scopo di ispirazione, e associa questa figura a una giustificazione normativa della resistenza presentata come un dovere '', ha scritto Matthias Renault, deputato del Rassemblement National (Rn) che ha segnalato il post alla Procura di Parigi.

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rima hassan rima hassan parigi parigi kozo okamoto
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