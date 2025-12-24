circle x black
Cerca nel sito
 

Russia, esplosione a Mosca: morti due poliziotti

Uccisi da un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all'interno di un veicolo

Polizia russa - (Fotogramma/Ipa)
Polizia russa - (Fotogramma/Ipa)
24 dicembre 2025 | 07.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

Due agenti della polizia stradale sono rimasti uccisi la scorsa notte in un'esplosione a Mosca. Secondo quanto riferito in una nota dal Comitato investigativo russo, i due agenti sono morti nell'esplosione di un ordigno azionato mentre tentavano di arrestare una persona sospetta all'interno di un veicolo.

L'incidente è avvenuto non lontano dal luogo dell'esplosione dell'autobomba che due giorni fa ha ucciso il generale russo Fanil Sarvarov.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russia news mosca ordigno mosca ordigno poliziotti esteri news
Vedi anche
News to go
Oro, nuovo record storico: superati i 4.400 dollari l'oncia
News to go
Ciclone invernale sull'Italia, settimana di Natale con maltempo e neve
Manovra: "Il Senato approva". Ma Giorgetti discute con Romeo in aula e poi esce - Video
Manovra, la protesta dell'opposizione in Senato: cartelli e opuscoli in Aula - Video
Signorini denuncia Corona, l'arrivo dell'ex re dei paparazzi in procura - Video
News to go
Viminale: "Massima attenzione a sicurezza di eventi e mercatini nelle festività natalizie"
News to go
Natale da record per il settore aereo
Milano-Cortina, Brignone: "Non so cosa riuscirò a fare, ce la sto mettendo tutta" - Video
News to go
Natale 2025, il 41% preferisce regali "fisici": i dati
News to go
Disturbo cognitivo lieve: il 10% evolve in demenza in due anni
Turismo alberghiero tra i pilastri dell'economia italiana
News to go
Natale, 30 milioni di regali indesiderati: un italiano su 5 li rivende


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza