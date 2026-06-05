Sezione italiana Scuola Europea a l‘Aja celebra Ottantesimo anniversario della Repubblica

L’Ambasciatore d’Italia a l’Aja, S.E Augusto Massari, ha partecipato alle celebrazioni organizzate dalla sezione italiana della Scuola Europea dell’Aja in occasione dell’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. La Scuola Europea a l'Aja è stata fondata nel 2012 per educare i figli dei dipendenti delle istituzioni dell'Unione europea nel cuore politico e internazionale dei Paesi Bassi. Il loro obiettivo è creare tra i ragazzi un ambiente coinvolgente e internazionale. Attualmente, circa 900 ragazzi studiano l’italiano in questa scuola, fra italiani e ragazzi di altre nazionalità europee.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Massari ha ricordato il significato storico del referendum del 2 giugno 1946, attraverso cui i cittadini italiani, dopo la tragica esperienza della Seconda Guerra Mondiale, scelsero di costruire un paese fondato sui valori di democrazia, liberta, partecipazione e pace. Rivolgendosi direttamente agli studenti l’Ambasciatore ha sottolineato come la Scuola Europea sia un luogo dove emerge il dialogo tra culture e tradizioni diverse, cruciale per costruire un’Europa sempre più coesa e solidale.

“Lo Stato e le sue istituzioni, incluse le ambasciate, trovano la loro forza quando i cittadini contribuiscono al bene comune con libertà, senso civico e attenzione agli altri”. Partendo da questa riflessione, l’Ambasciatore Massari ha voluto ricordare ai giovani studenti il valore della partecipazione della persona per le istituzioni democratiche, le quali non possono vivere solo di regole e procedure: “la democrazia – ha evidenziato – non è mai qualcosa di acquisito una volta per tutte, ma una realtà che ogni generazione è chiamata a rinnovare”. Le celebrazioni sono proseguite con le presentazioni realizzate dagli studenti della Scuola Europea, dedicate alla nascita della Repubblica e alla Costituzione italiana. I giovani hanno esposto alcuni articoli cardine della nostra Costituzione, che rappresentano un patrimonio civile di rilevanza universale.