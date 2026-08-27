circle x black
Cerca nel sito
 

Lascia la città e sceglie di vivere in campagna con 150 euro al mese: la storia di Lucìa

La storia di Lucìa, 27 anni, che si è trasferita in un piccolo villaggio della Galizia

Lucìa, 27 anni - TikTok
Lucìa, 27 anni - TikTok
27 agosto 2026 | 09.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La forte passione per la natura l'ha spinta ad abbandonare la vita frenetica della città per spostarsi a vivere in campagna. È la storia di Lucìa, che a 27 anni ha scelto consapevolmente di trasferirsi da Madrid in un piccolo villaggio della Galizia, regione nel nord-ovest della Spagna, famosa soprattutto per essere la meta finale del Cammino di Santiago, dove con le sue forze e con gli utensili che riesce a recuperare sta restaurando una casa centenaria con l'obiettivo di vivere lì, totalmente in autosufficienza, spendendo pochi euro al giorno.

Per finanziare i lavori nell'abitazione, Lucìa ha investito parte dei suoi risparmi e, secondo il suo racconto social, starebbe attendendo un contributo che le permetterebbe così di acquistare delle mucche e avviare un allenamento. Il suo obiettivo? Vivere all'insegna del risparmio.

@solaenelmonte

♬ sonido original - Solaenelmonte

Lucìa spende circa 150 euro al mese per gli animali e 50 per la spesa alimentare. A darle una grande mano, in questa situazione, è l'orto che le consente di nutrirsi riducendo al minimo le spese al supermercato. "Sono arrivata qui e ho sentito qualcosa dentro di me. Mi sono detta: resto, questa è casa mia", ha raccontato la giovane che ha trovato la pace lontana dal traffico e dall'inquinamento.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
tiktok
Vedi anche
Battaglia a colpi di pomodoro, oltre 22mila persone alla 'Tomatina' in Spagna - Video
'One Night Only', Callum Turner e Monica Barbaro: "Ecco come nascono le vere storie d'amore" - Video
Milano rivede i 53mila punti, acquisti su Generali: domani cda
Superbonus 110%, ecco a quanto ammonta l'onere per lo Stato
'Fast & Furious' su un'autostrada egiziana, derubano un camion dal pick up in corsa - Video
Giappone, tiro alla fune in 1800 per spostare un castello - Video
Ruba un condizionatore all'Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere
Ranucci: "Se potessi andare a cena con Riina lo farei" - Video
Ranucci: "Hanno già provato a mandarmi via, ho la coscienza a posto" - Video
Ranucci: "Andare in una testata Rai? Per me sarebbe un tornare indietro"
Tornado in Francia: il video della furia del vento a 100 km/h su una casa
Trump torna su autismo e vaccini, la proposta: "Cinque piccole dosi invece di una massiccia"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza