'Sparami addosso, mi rafforzi'. In Florida a ruba le t-shirt di Trump - FOTO

“Se mi spari addosso mi rafforzi”, “le leggende non muoiono mai”, “mai arrendersi”, “non puoi uccidere la libertà”. Sono alcuni degli slogan ‘urlati’ dalle magliette vendute nei centri commerciali della Florida, e immortalati in queste foto dell’Adnkronos, a sostegno della campagna di Donald Trump (FOTO). In una massiccia e ben studiata operazione di marketing elettorale, le immagini iconiche dell’attentato in Pennsylvania, in cui il candidato repubblicano si salva per miracolo, si rialza insanguinato e alza il pugno al cielo, urlando “fight, fight, fight” ai suoi sostenitori, sono diventate poster, adesivi, meme social, e soprattutto t-shirt. Vendute a migliaia in uno Stato che nelle ultime due elezioni presidenziali è tornato a maggioranza repubblicana dopo le parentesi di Barack Obama e del secondo mandato di Bill Clinton (1996). La parte sud dello Stato, in particolare, è stata stravinta da Ron DeSantis quando si è ricandidato governatore nel 2022. Da allora il politico italo-americano ha provato a insidiare Trump per la nomination repubblicana, ma dopo pochi mesi ha dovuto gettare la spugna.

Archiviati gli sfidanti, il partito repubblicano è ormai dominato dal movimento MAGA, Make America Great Again, che riunisce i sostenitori del miliardario nato a New York ma che ha spostato la sua residenza a Mar-a-Lago, resort di Palm Beach (un’ora a nord di Miami). Tra le magliette, eccone una di Trump con occhialone nero che promette “I’ll be back”, tornerò, come Terminator. Solo che Arnold Schwarzenegger è diventato un’icona di sinistra; Trump, in un fotomontaggio, agli sfidanti democratici riserva il dito medio.