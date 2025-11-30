circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria in California durante una festa di compleanno, 4 morti e 10 feriti

E' accaduto a Stockton. Indagni in corso

Sparatoria in California
Sparatoria in California
30 novembre 2025 | 08.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sparatoria a Stockton, in California, durante una festa di compleanno: 4 i morti e 10 i feriti. Le indagini sono in corso. Circa 14 persone sono state colpite da proiettili, ha dichiarato l'ufficio dello sceriffo in un comunicato diffuso sui canali social.

La sparatoria è avvenuta durante il compleanno di un minore, come riferito dal vicesindaco di Stockton Jason Lee, tramite un post su Facebook. Le forze dell'ordine hanno ricevuto segnalazioni di colpi d'arma da fuoco poco prima delle 18 di sabato (ora locale), in prossimità del blocco 1900 di Lucile Avenue a Stockton, situata a circa 50 miglia a est di San Francisco. Gli spari sono stati uditi all'interno di una sala ricevimenti adiacente a un parcheggio condiviso con diverse attività commerciali.

Le prime indicazioni suggeriscono che potrebbe trattarsi di un incidente mirato e gli investigatori stanno esplorando tutte le possibilità, ha osservato l'ufficio dello sceriffo. Invitiamo chiunque abbia informazioni, filmati video o chiunque abbia assistito a qualsiasi parte di questo incidente a contattare immediatamente l'ufficio dello sceriffo della contea di San Joaquin.

I

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
californiia california stockton california sparatoria california a Stockton sparatoria sparatoria festa di compleanno indagini proiettili arma da fuoco
Vedi anche
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza