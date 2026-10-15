Sparatoria in una scuola elementare in Oregon: diversi feriti, ucciso l'aggressore

La struttura scolastica di Silver Rail è stata messa in lockdown. Sul posto ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco

Ci sono feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Bend, in Oregon. La scuola Silver Rail era stata posta in stato di isolamento (lockdown) dopo la segnalazione di un uomo armato che, come riferito da un portavoce della polizia, è stato successivamente ucciso. Sul posto è intervenuto un ingente contingente di forze dell'ordine e personale di soccorso, ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco.