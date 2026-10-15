circle x black
Cerca nel sito
 

Sparatoria in una scuola elementare in Oregon: diversi feriti, ucciso l'aggressore

La struttura scolastica di Silver Rail è stata messa in lockdown. Sul posto ambulanze, forze dell'ordine e vigili del fuoco

Polizia americana, repertorio - (Fotogramma)
Polizia americana, repertorio - (Fotogramma)
Segui Adnkronos su Google
15 ottobre 2026 | 23.49
Assunta Cassiano
LETTURA: 1 minuti

Ci sono feriti nella sparatoria avvenuta in una scuola elementare a Bend, in Oregon. La scuola Silver Rail era stata posta in stato di isolamento (lockdown) dopo la segnalazione di un uomo armato che, come riferito da un portavoce della polizia, è stato successivamente ucciso. Sul posto è intervenuto un ingente contingente di forze dell'ordine e personale di soccorso, ambulanze e un mezzo dei vigili del fuoco.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sparatoria scuola elementare Oregon
Vedi anche
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video
Il relitto più antico del mondo ha 4.700 anni: la scoperta nelle acque della Turchia - Video
Il ritorno di Harry e Meghan, a Nottingham la prima apparizione pubblica in Gb dopo 4 anni - Video
Pietracatella, consulente difesa Di Vita: "Autore ricerche su ricina identificabile solo se ha usato suo Id" - Video
Bonelli e Fratoianni presentano l'assemblea nazionale di Avs: "Per vincere le elezioni e cambiare il Paese" - Video
News to go
Maltrattamenti e violenze sessuali su anziane in Rsa Milano, interdetti tre Oss
Festa del Cinema di Roma, giorno 3: arriva il biopic su Pino Daniele e la docuserie con Daniele De Rossi - Videonews
Banda delle minicar a Roma, ecco il video che ha incastrato i due minori
Demolito il viadotto 'Calcinaia', il video delle esplosioni sulla Grosseto-Siena
Trump, la lotta e l'abbraccio con la tigre: il tycoon posta la parodia AI della tragedia in Uk - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza