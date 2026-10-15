Tre bambini e un adulto sono rimasti uccisi nella sparatoria, avvenuta nella scuola elementare a Bend in Oregon. Lo riferiscono fonti delle forze dell'ordine riportate dalla Cnn. Secondo la polizia, al momento dell'arrivo degli agenti sul posto, l'autore della sparatoria era già stato colpito a morte all'interno dell'edificio scolastico.

La dinamica dell'attacco

Non è ancora noto chi abbia ucciso l'autore della sparatoria, ma potrebbe essersi trattato di una persona presente sul posto, ha dichiarato Sheila Miller, portavoce del dipartimento di polizia di Bend. La prima chiamata al 911 indicava che un “uomo sconosciuto aveva sparato contro un’auto”, pochi istanti dopo, diverse altre telefonate alla polizia hanno segnalato che una persona era entrata nella scuola e aveva iniziato a sparare, ha riferito la polizia. “Siamo sconvolti e addolorati da questa tragedia”, ha dichiarato in un comunicato Steven Cook, sovrintendente del distretto scolastico Bend-La Pine. “Esprimiamo il nostro più profondo cordoglio alle famiglie e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa violenza. Non esistono parole in grado di esprimere il dolore che la nostra comunità sta vivendo”.